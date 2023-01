Yusuf Lawal a caminho do Arouca

A SDUQ do Arouca vai oferecer mais um reforço a Armando Evangelista. A caminho dos 'lobos ibéricos', que na noite desta quarta-feira defrontam o FC Porto, na Taça de Portugal, está o extremo nigeriano Yusuf Lawal.O jogador tem 24 anos e traz novas soluções para um posto que perdeu, por lesão, Vitinho e André Bukia, cuja saída para o futebol saudita está iminente. Yusuf Lawal já deixou o estágio do clube ao qual ainda está contratualmente ligado, o Neftchi, do Azerbaijão, para viajar para Baku e, posteriormente, para Portugal.A assinatura pelo Arouca carece da aprovação nos exames médicos, procedimento ao qual estará sujeito na chegada à Serra da Freita.Na presente temporada, Lawal soma 22 jogos, quatro nas eliminatórias de apuramento para a Conference League e 18 no campeonato do Azerbaijão. Tem um golo e uma assistência, nesta terceira época ao serviço do Neftchi, tendo já passado pelo Lokeren, da Bélgica.