Covid-19: Futebolistas do Belenenses SAD já efetuam exercícios em casa

Alguns futebolistas do Belenenses SAD estão a realizar exercícios em casa durante o isolamento profilático decretado pelas autoridades de saúde, devido ao surto da variante Ómicron do coronavírus no plantel, informou esta sexta-feira o clube da Liga Bwin.

"A paragem forçada deixará seguramente marcas no ritmo competitivo nos atletas de alta competição, mas, dentro do possível e sob estrita supervisão médica, alguns futebolistas estão a realizar exercícios que podem facilitar o regresso à competição, logo que a Direção-Geral de Saúde o autorize", escreveram os azuis, em comunicado.

A atualização do boletim clínico dá ainda conta de que alguns familiares dos jogadores infetados também contraíram o coronavírus, que provoca a doença covid-19, "apesar das várias precauções tomadas e dos protocolos estabelecidos", como esclareceram os lisboetas.

Mantêm-se em isolamento 79 pessoas diretamente ligadas ao Belenenses SAD, "sem contar com as famílias dos profissionais", das quais 19 se encontram infetadas com a variante Ómicron: "Entre eles, 12 são futebolistas, dois pertencem ao departamento médico, três pertencem à equipa técnica e duas fazem parte do staff", especificaram.

Devido a um surto do coronavírus SARS-CoV-2 que atingiu jogadores, treinadores e elementos da estrutura do clube, o Belenenses SAD apresentou-se com nove jogadores no jogo com o Benfica, da 12.ª jornada da Liga Bwin.

O encontro foi suspenso no início da segunda parte, aos 48 minutos, depois de os azuis terem ficado sem o número mínimo de futebolistas legalmente exigido para o desenrolar de um jogo (sete).

Para a segunda parte do encontro, o Belenenses SAD regressou com apenas sete atletas, mas a lesão de mais um jogador originou o fim do encontro, que o Benfica vencia por 7-0.

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) sustentou a realização do jogo com a ausência de um pedido formal de adiamento, tendo, na segunda-feira, reunido a direção de emergência e avançado com uma participação para o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que já instaurou um processo com "natureza urgente", para apurar responsabilidades.

O Belenenses SAD pede a repetição do encontro, com base no Regulamento de Competições, segundo o qual "quando o jogo tiver sido dado por findo pelo árbitro antes do termo do seu tempo regulamentar, o resultado que o mesmo registe não será homologado, sendo designado novo jogo pela LPFP, salvo nos casos expressamente previstos nos regulamentos".

