Plantel regressa hoje aos treinos

O plantel do Belenenses SAD regressa hoje ao trabalho após dois dias de mini férias de Natal. O grupo liderado por Filipe Cândido vai começar a preparar a deslocação a Famalicão, na quarta-feira, jogo que pode permitir aos azuis do Jamor a saída do último posto da classificação pois, em caso de vitória, ficam em vantagem sobre o Famalicão.