A emocionada mensagem de Afonso Taira ao Belenenses SAD: «Tudo lhes deve ter passado pela cabeça...»

Afonso Taira, médio que joga atualmente no Casa Pia mas iniciou a época no Belenenses SAD, mostrou a sua indignação nas redes sociais pelo facto de a equipa presidida por Rui Pedro Soares ter entrado em campo com nove jogadores diante do Benfica Numa longa publicação, o jogador deixou uma palavra de admiração para os antigos companheiros que subiram ao relvado do Jamor e admitiu ter sofrido com eles devido à situação em que estiveram envolvidos."Nem quero imaginar a quantidade de informação, opinião, consequência e repercussão que este momento vai trazer ao futebol português. Esse não é o meu papel com este post.Nem tão pouco vou fazer um post a preto e branco, por uma razão muito simples:Estes 9 jogadores que estiveram em campo não podem ser eclipsados de forma nenhuma. Foram, com toda a certeza, os 45 minutos mais difíceis das suas vidas profissionais, e de tudo lhes deve ter passado pela cabeça.Vou agora falar diretamente para eles, afinal de contas partilhei balneário e 4 linhas com cada um.Admiro-vos. A vossa compostura e valentia, vocês estiveram vulneráveis de uma forma sem precedentes. Eu quero que toda a gente saiba que estes 45 minutos são uma prova do vosso profissionalismo, que para mim e qualquer outra pessoa que ande no futebol merece créditos infinitos.Também quero que saibam que sofri convosco. Acredito não ter sido o único, ainda assim, sofri.Também quero que saibam que apesar do futebol ser importante ao ponto de seguir em frente após o dia de hoje, eu não me vou esquecer de vos ter visto a sacrificarem-se. Espero que quem vos viu hoje, também não se esqueça.Não posso de forma nenhuma dizer que hoje fez de vocês melhores futebolistas, melhores profissionais ou melhores pessoas, mas posso sim dizer que merecem o respeito e o reconhecimento do valor da vossa presença em campo hoje por parte de todos os que vos rodeiam.Hoje, foram dignos apesar de terem vivido uma situação indigna.Amanhã é outro dia."