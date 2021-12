A felicidade de parecer uma equipa

O treinador do Belenenses SAD encara o jogo com o Sp. Braga com uma certeza. "Agora sim, parecemos uma equipa de futebol", atirou Filipe Cândido na conferência de imprensa de antevisão, brincando com o facto de os azuis terem tido uma semana inteira para preparar o próximo compromisso da Liga Bwin. "As expectativas são as melhores. Trabalhámos com o sentimento de um verdadeiro regresso às normais condições que uma equipa de futebol deve ter", disse o técnico, de 42 anos, deixando elogios à formação comandada por Carlos Carvalhal: "Procura ser dominante e cria desequilíbrios na posse, com muita qualidade individual e com jogadores mais técnicos e rápidos que provocam espaços pela forma coletiva como jogam. Será um jogo de um extremo grau de dificuldade."

O Belenenses SAD ainda não contará com Sithole, que, apesar de já ter voltado da África do Sul – onde esteve retido desde novembro –, deverá ter de cumprir isolamento. Já a utilização de Safira está em dúvida mas o avançado deverá ser poupado, tendo em conta o ciclo que aí vem, com quatro jogos em 15 dias.