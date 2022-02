A reação de Afonso Sousa ao 'colinho' de Quaresma no Jamor

O Belenenses SAD-V. Guimarães ficou marcado por um episódio insólito que teve Ricardo Quaresma e Afonso Sousa como protagonistas.





Já na compensação, o jovem médio dos azuis estava caído no relvado do Jamor e ia ser substituído. O experiente extremo vitoriano pegou-o ao colo e transportou-o quase até à linha lateral, numa ação que valeu ao Mustang um cartão amarelo.Depois da partida, Afonso Sousa partilhou as imagens do momento nas redes sociais e reagiu... com humor.