Abel Camará e a chegada de Filipe Cândido: «Espero que nos traga sorte»

Abel Camará fez este domingo a antevisão do duelo da 9.ª jornada entre Belenenses SAD e Boavista, marcado para amanhã, no Estádio do Bessa, às 21h15. O avançado de 31 anos abordou ainda a chegada do novo técnico, Filipe Cândido, com quem trabalhou no Mafra na época passada, bem como os resultados recentes da formação azul.





"Os jogos com o Boavista são sempre históricos e muito aguerridos, ainda mais no Bessa. Tendo em conta que eles foram eliminados no último jogo [da Taça de Portugal], creio que vão entrar na máxima força, mas o que sabemos deles não posso revelar", começou por dizer."É um treinador que já conhecia, porque trabalhei com ele no Mafra. É um treinador ambicioso, vai trazer ideias diferentes, porque cada um tem a sua maneira de abordar os jogos e de os preparar. Espero que ele nos traga a sorte, porque também será a nossa.""Acredito que sempre que o sucesso vem do trabalho. Acho que a forma como o míster interpreta o jogo e coloca as suas equipas a jogar é boa para os avançados. Se eu tiver uma época igual ou melhor que a passada, seria muito bom.""Eu cheguei no último dia de mercado e apanhei já a equipa em andamento. Tivemos falta de sorte em alguns jogos, mas conseguimos uma vitória na Taça de Portugal, o que é sempre bom. Hoje em dia o equilíbrio tem reinado em Portugal.""Acreditamos que sim. Jogar no Jamor é diferente, o novo relvado é muito bom e a jogar em casa com o apoio dos nossos adeptos será sempre mais aliciante.""Creio que não. Mostra o quão difícil é conquistar pontos no campeonato. É mais um aspeto que nos motiva, porque não olhamos tanto para a tabela classificativa. O foco está no jogo.""Essencialmente posso oferecer paz e tranquilidade. Os jogadores mais jovens não estão habituados a este tipo de situações e acho que com a qualidade que nós temos, com alguma experiência à mistura, acho que vamos conseguir encontrar o equilíbrio certo", concluiu.