Abel Camará e a derrota frente ao Sporting: «O 3-1 no final da primeira parte complicou»

"Não entrámos muito bem na partida. Sofremos um golo… depois sofremos o segundo. Aí conseguimos reagir e fazer o 2-1. Tivemos uma ou outra oportunidade para empatar. O 3-1 no final da primeira parte complicou o jogo", disse, à Sport TV.



"Não entrámos muito bem na partida. Sofremos um golo… depois sofremos o segundo. Aí conseguimos reagir e fazer o 2-1. Tivemos uma ou outra oportunidade para empatar. O 3-1 no final da primeira parte complicou o jogo", disse, à Sport TV."Dificuldades na classificação? Temos dado provas que temos capacidade e vamos conseguir dar a volta à situação. São seis pontos e faltam muitos jogos. Nós acreditamos… o grupo acredita. O golo? Acredito sempre. Espero que os meus colegas acreditem tanto como eu até ao final da temporada", acrescentou.

Abel Camará marcou o golo do Belenenses SAD na derrota diante do Sporting. No final do encontro, o avançado admitiu que os azuis entraram mal no jogo, destacou a reação mas lamentou o terceiro golo sofrido perto do intervalo.