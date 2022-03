Abel Camará: «Não estamos satisfeitos»

Abel Camará marcou o golo do Belenenses SAD em Tondela e considerou que os azuis mereciam mais do que o empate. "Demonstrámos que somos uma grande equipa e fomos superiores. Sofremos cedo, mas não desistimos. Empatámos e fomos em busca da vitória. Não fomos felizes e não estamos satisfeitos com o empate", disse o avançado, à Sport TV, admitindo que a equipa melhorou após o intervalo: "Sabíamos que estávamos por cima. Faltava mais critério e calma a decidir no último terço."

No lado do Tondela, o médio Pedro Augusto lamentou que a equipa beirã tenha deixado escapar o triunfo. "Fomos superiores e sofremos um golo que nos custou os três pontos. Era um jogo muito importante, mas ainda nada está decidido. Vamos levar o que fizemos bem para o próximo jogo", analisou.