Abel Camará volta a vestir de azul

A grande surpresa no último dia de mercado do Beleneneses SAD foi a contratação de Abel Camará. O avançado rescindiu com o Mafra e assinou pela equipa do Jamor, ou seja, aos 31 anos volta a vestir a camisola azul.

Recorde-se que Abel Camará completou a formação no Belenenses e foi no Restelo que iniciou a carreira de sénior. Passou muitos anos no estrangeiro, em países como Roménia, Arábia Saudita, Cazaquistão, Chipre, Itália, Turquia e Irão, antes de voltar a Portugal, para o Feirense. Na época passada mudou-se para o Mafra e marcou 8 golos em 31 jogos pelo clube do Oeste.

Também para o ataque foi inscrito o brasileiro Safira. As negociações complicaram-se no último dia mas acabaram por resultar e o atacante de 26 anos já está em Lisboa para ocupar a vaga que se abriu com a saída de Cassierra. O jogador regressa à Europa quase 10 anos depois de ter representado os italianos do Benevento (nos juniores) em 2012/13.

Por último, o Belenenses SAD inscreveu mais um central, o luso-suíço Christian Marques. O defesa, de 18 anos, chega cedido pelo Wolverhanpton até ao final da temporada. É mais uma opção para um sector que não perdeu Tomás Ribeiro, como chegou a ser hipótese.