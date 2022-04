Afonso Sousa após a derrota contra o Benfica: «Depois do 1-1 as coisas complicaram-se»

Afonso Sousa apontou o golo com que o Belenenses SAD entrou a ganhar no Estádio da Luz. No final do encontro, o médio lamentou que a equipa não tenha segurado o resultado frente ao Benfica."Entrámos muito bem na partida nos primeiros 10 minutos, a confiar no processo. A estratégia era pressionar. O Benfica talvez pensasse que vínhamos com bloco baixo ou médio baixo, mas entrámos fortes e conseguimos chegar ao golo cedo. Depois do 1-1 as coisas complicaram-se. Na segunda parte tentámos baixar um bocadinho as linhas, mas o Benfica marcou cedo e a partir daí controlou", afirmou, em declarações à BTV.Com esta derrota os azuis voltam a cair para o último lugar, mas Afonso Sousa acredita na permanência. "Faltam cinco jogos, mas vamos acreditar. É difícil encarar a realidade, mas vamos acreditar. Nos últimos três jogos não tínhamos sofrido golos e tínhamos pontuado nos quatro jogos anteriores. Temos jogos em casa para ganhar, contra adversários diretos", rematou.