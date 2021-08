Afonso Sousa: «Já acharam que íamos cair...»

Afonso Sousa lamentou a entrada em falso no encontro, mas garantiu que ninguém baixa os braços no Belenenses SAD. E deu o exemplo da época passada. “N os primeiros 10 minutos até estávamos bem. Mas o primeiro remate à baliza do Marítimo é o primeiro golo e o segundo é o segundo golo. Reagimos bem, acabámos a primeira parte melhor, mas a segunda foi diferente, de segundas bolas, sem muitas oportunidades. Estamos a crescer, com muita gente jovem. No ano passado já acharam que íamos cair e acabámos a sonhar com a Europa”, disse à Sport TV.

No lado do Marítimo, Rodrigo Andrade estreou-se e não escondeu a felicidade. “Senti-me muito feliz. É um sonho tornado realidade. Trabalhei sempre ao máximo para poder estar aqui. Agora é agarrar a oportunidade”, destacou.