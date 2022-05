Afonso Sousa no radar de clube polaco

O Raków Czestochowa, clube da principal liga polaca, está interessado na contratação de Afonso Sousa, médio do Belenenses SAD, avança esta quarta-feira a imprensa do país.Esta temporada, o Raków Czestochowa já conquistou a Taça da Polónia e encontra-se, a duas jornadas do fim do campeonato, no segundo lugar, a dois pontos do líder Lech Poznan.Afonso Sousa, que em 2020 se transferiu a custo zero para o Belenenses SAD a custo zero, tem contrato com os azuis até 2024 e uma cláusula de rescisão de 25 milhões de euros. Segundo o 'Transfermarkt', está avaliado em 2,5 M€.O médio português é internacional sub-21, com seis jogos disputados, para além de ter várias presenças em escalões mais jovens. Esta época disputou 33 jogos pelo Belenenses SAD, contribuindo com três golos e duas assistências.