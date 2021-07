Afonso Taira: «A equipa soube equilibrar»

Afonso Taira destacou a reação da Belenenses SAD no jogo com o Sporting, e destacou o trabalho que os azuis têm desenvolvido nas últimas semanas.





"Nós estamos a fazer uma pré-época com jogos competitivos, testes com equipas de grande nível, e com tanto jogador jovem a aparecer e a dar respostas como estão a dar só podemos estar satisfeitos. O jogo em si foi difícil, foi um jogo de muito trabalho, e a equipa soube equilibrar mesmo com o resultado pois todos queremos ganhar. Mostrámos que soubemos reagir e isso faz parte da evolução", afirmou à Sport TV.O médio também se mostrou confiante numa resposta positiva durante o campeonato, e destacou o cunho pessoal que Petit incute nas suas equipas. "Muitos dos jogadores que chegam vêm da formação do clube, e encaramos isso como a continuação do trabalho. É essa identidade que o Petit traz, e que foi notória na época passada. Estes primeiros jogos apontam para a mesma linha. Acredito que é isto que o mister anda à procura", concluiu.