Allison Safira: «Essa é a minha hora»

Allison Safira marcou o golo com que o Belenenses SAD venceu o V. Guimarães no encontro de domingo no Estádio do Jamor, sendo eleito 'Homem do Jogo' pela Liga de Clubes. Orgulhoso do troféu que recebeu, o atacante que, no início da época, trocou o Londrina pelo Belenenses SAD recorreu às redes sociais para exibir o prémio e dar conta da sua satisfação pelo passo dado na sua carreira."Os primeiros meses foram produtivos, estou muito feliz com essa oportunidade aqui no Belenenses SAD. Tem muita coisa boa por vir, vou trabalhar para que isso aconteça. Temos que estar preparados, essas chances nas nossas vidas não acontecem sempre e essa é a minha hora", garante o dianteiro, de 26 anos, não esquecendo o apoio que lhe foi dado por toda a estrutura do clube. Sobretudo, no processo de adaptação a uma nova realidade."Adaptação rápida devo ao elenco que me recebeu com carinho e que, desde o começo, me deu confiança e tranquilidade para fazer o meu papel, fico feliz de poder falar a todos que me sinto em casa", assegura ainda o futebolista que, em 15 partidas pelos azuis, marcou 5 golos e fez uma assistência.