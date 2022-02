Antigos jogadores do Belenenses SAD avançam com pedido de insolvência do clube

Entrou no no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa um pedido de insolvência da Belenenses SAD. Bruno Ramires, antigo jogador dos azuis, é o requerente da ação cível, que deu entrada no passado dia 17, reclamando uma dívida de cinco mil euros. Já Dieguinho, um outro ex-jogador da Belenenses SAD, apresentou uma ação contra o clube, no Tribunal de Trabalho, reclamando mais de 44 mil euros.

Bruno Ramires representou a Belenenses SAD na última temporada (2020/21) em 36 partidas, tendo apontado um golo. Esta temporada, o médio-defensivo brasileiro veste as cores dos indianos do Bengaluru, onde já disputou 18 partidas e apontou duas assistências.

Já Dieguinho esteve no Belenenses SAD nas duas últimas temporadas, tendo realizado partidas na equipa de sub-23 dos azuis mas também pela principal. Esta época joga na Liga Sabseg, ao serviço do CD Mafra.