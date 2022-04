António Montez: «Justo seria repetir o jogo com o Benfica»

Dizem que nunca se esquece a primeira vez, seja para o bem ou para o mal. No caso de António Montez será pelos piores motivos. O defesa do plantel de sub-23 do Belenenses SAD estreou-se no escalão principal frente ao Benfica, próximo adversário dos azuis, no duelo que ficou conhecido como o ‘jogo da vergonha’. Durou apenas 48 minutos e a equipa do Jamor, que se apresentou só com nove elementos devido a um surto de Covid-19, perdeu por... 7-0.

"Claro que não era a estreia que sonhava, mas teve de ser assim. Sou funcionário do clube, fui chamado e fui jogar. Até ia jogar sozinho, se os responsáveis me dissessem para ser assim ", explicou o central, apesar de não concordar com a realização do encontro, dado o reduzido número de disponíveis, a maioria do plantel dos sub-23. "Essa já é outra questão. Claro que o jogo não devia ter acontecido, mas recebemos a ordem para jogar e fomos. Obviamente, o mais justo seria repetir o jogo com o Benfica, pois o Belenenses SAD foi prejudicado por ter de jogar naquela situação."

Aos 20 anos, António Montez está a completar a quarta época nos azuis do Jamor, a qual considera estar a terminar em bom plano. "O início não foi nada bom, tive uma lesão logo no principio, mas acabou bem em termos de sub-23. Estivemos a lutar até ao fim pelo apuramento para a Taça Revelação", resume o jogador, que só lamenta o facto de não ter mais competição: "É chato em abril já não termos mais competição, mas é assim o calendário. Para as equipas que não vão disputar a Taça Revelação, a época acabou. Para os jogadores que estão inscritos na Liga há sempre a possibilidade de serem chamados ao plantel principal, temos esse incentivo, mas para os outros agora é tempo só para treinar."

A ligação ao Belenenses SAD acaba no final desta temporada e António Montez ainda não renovou contrato mas revela que se sente bem no clube: "Termino contrato esta época, estou à espera que me digam alguma coisa."



Orgulho no avô Cavaco Silva



António Luís Cavaco Silva Sá Montez é o nome completo do médio de formação, mas que agora atua como central. Os nomes do meio não são coincidência, o jovem é mesmo neto de Cavaco Silva, antigo Presidente da República. No futebol, escolheu António Montez como ‘nome de guerra’. "Não foi para não me associarem, tenho muito orgulho no meu avô. Simplesmente escolhi usar o primeiro nome e o último apelido, da parte do meu pai [o empresário Luís Montez]", explica. E o avô continua a não gostar de futebol? "Ele sempre alimentou essa ideia, mas gosta. Faz-me perguntas e dá opiniões, embora faça mais perguntas sobre os estudos."



Engenharia é o plano B



No final do ano escolar António Montez será engenheiro agrónomo, mas, para já, não pensa exercer, por agora é apenas o plano B. "Estou no terceiro ano de Engenharia Agronómica, termino agora, mas sim, o meu plano A é o futebol. Gosto muito de jogar e é uma coisa que se não fizesse agora já não faria. Se não optasse pelo futebol, daqui a dez anos podia estar a arrepender-me de não ter tentado. Pode ser um erro, mas agora é que estou com idade para errar. Se não conseguir fazer carreira no futebol, posso logo avançar para a outra área, mas, se conseguir triunfar, a agronomia fica para mais tarde", resume o futebolista e quase engenheiro.