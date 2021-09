Avançado do Belenenses SAD reclama golo frente ao Gil Vicente: «Foi meu!»

O árbitro atribuiu o golo do Belenenses SAD no empate (1-1) com o Gil Vicente ao guardião dos gilistas, Žiga Frelih, o que desagradou a Alisson Safira, que foi à flash-interview reclamar a autoria do tento.





"O golo foi meu! Fui eu que finalizei, o golo é meu. Fico triste com isso, mas vou melhorar e procurar mais golos", disse o avançado brasileiro, que lamentou o facto de a equipa continuar sem vencer: "Temos vindo a melhorar a cada jogo e vamos aproveitar a semana longa para trabalhar e fazer melhor o que o míster pede. De certeza que no próximo jogo vamos procurar essa vitória."