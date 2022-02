Baraye chega para o ataque

Aí está um dos três jogadores que Franclim Carvalho pediu à administração do Belenenses SAD. Baraye, extremo de 29 anos, chegou hoje a Lisboa, onde fará exames médicos e deverá assinar um contrato válido até ao final da temporada.Sem clube desde o fim do contrato com o Gil Vicente no final da época passada, o senegalês formado no Marselha chega para colmatar as ausências dos lesionados Pedro Nuno, Francisco Teixeira e Rafael Camacho.Antes da chegada a Portugal em 2019, Baraye passou pelos italianos do Lumezzane, Juve Stabia, Torres Calcio, Parma e Padova. Tem 46 jogos na 1.ª Liga portuguesa, tendo marcado quatro golos.