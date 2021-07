Belenenses SAD contrata Andrija Lukovic ao Famalicão

O médio sérvio Andrija Lukovic é reforço do Belenenses SAD para as próximas duas temporadas, até 2023, oriundo do Famalicão, anunciou esta quinta-feira a formação que atua na Liga Bwin, nas redes sociais.

Lukovic, de 26 anos, apontou um golo em 14 partidas realizadas pelos famalicenses na última época, na qual foi pouco utilizado, tendo alinhado, já este ano, nos derradeiros nove minutos do triunfo diante do Feirense, por 1-0, da primeira fase da Taça da Liga.

Antes de chegar a Portugal, Lukovic conta com passagens pelos sérvios do Rad Beograd, Estrela Vermelha e FK Vozdovac, pelos holandeses do PSV Eindhoven e pelos polacos do RKS Raków, tendo conquistado o Europeu de sub-19 em 2013, pela Sérvia.

O futebolista aumenta as opções do treinador Petit para o miolo do Belenenses SAD, sendo a sexta contratação, a seguir ao guarda-redes Luiz Felipe (ex-Aimoré, do Brasil), aos defesas Sandro, que estava sem clube, e Trova Boni (ex-Mechelen, da Bélgica), ao médio Rafa Santos (ex-Oriental) e ao avançado Pedro Nuno (ex-Moreirense).

Os lisboetas iniciaram a temporada com uma derrota na visita ao secundário Mafra, por 1-0, em jogo a contar para a primeira fase da Taça da Liga, dando o pontapé de saída no campeonato em 8 de agosto, no reduto do FC Porto, a partir das 18:00.