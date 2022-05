Belenenses SAD focado em vencer Arouca e com esperança numa "ajuda divina"

O treinador do Belenenses SAD admitiu esta sexta-feira que os azuis esperam "ajuda divina" para se manterem na Liga Bwin, mas que "não adianta" olharem para outros resultados se não ganharem em Arouca, na 34.ª jornada.

"A única motivação é que ainda estamos vivos. A ansiedade não pode existir. Não adianta estar a perguntar durante o jogo sobre os outros resultados. Temos de fazer o nosso trabalho, que é ganhar", assegurou Franclim Carvalho, em videoconferência de imprensa.

Apesar de verificar algum abatimento na equipa, após o desaire caseiro diante do Famalicão, por 3-2, Franclim Carvalho realçou que a semana de treinos acabou por ser "normal", uma vez que a situação em que o Belenenses SAD se encontra não mudou com essa derrota.

"Não adianta estarmos aqui com grande ansiedade e nervosismo. Adianta, sim, encarar o jogo da mesma forma, com a parte estratégica que queremos implementar, vencer o jogo e, depois, é esperar uma ajuda divina, para que os nossos adversários [Tondela e Moreirense] não façam o trabalho deles e que o Boavista e o Vizela nos deem uma ajuda", atirou o treinador.

A mensagem de ordem no balneário dos 'azuis' assenta na vontade e na crença que os jogadores mostraram na etapa final do jogo com o Famalicão, no qual os 'azuis' almejaram o empate aos 90+3 minutos e, mesmo com o terceiro golo sofrido, aos 90+5, ainda voltaram a repôr a igualdade, embora o golo tenha sido anulado, por posição irregular.

"A nossa situação está igual. A única diferença é que só temos mais uma chance. As nossas contas é ganhar", resumiu o conimbricense, de 35 anos, que volta a ter 'baixas' por castigo para a derradeira ronda, desta feita os influentes Carraça e Afonso Sousa.

No entanto, regressam às opções os defesas Danny Henriques e Chima Akas e o médio Sithole, que cumpriram castigo no último jogo, o que obriga a mexidas no 'onze' inicial.

"O Pedro Nuno, o Rafael Camacho e o Yves Baraye podem fazer a posição do Afonso Sousa e um deles jogará como médio ofensivo. Sempre vi o Carraça mais como médio, mas, face a indisponibilidades constantes, tem jogado como defesa lateral. À direita, jogará o Diogo Calila, é a única certeza que posso dar. O sistema vai ser igual, tirando uma ou outra nuance que possamos modificar", acabou por revelar Franclim Carvalho.

Em relação ao adversário, que já assegurou a manutenção, os 'azuis' não esperam um Arouca 'relaxado' ou com mudanças no 'onze' titular, mas sim uma equipa "na máxima força", embora possam abordar o jogo de forma "mais desinibida", como o Famalicão.

"Do meio-campo para a frente, tem muita qualidade. O Alan Ruiz percebe muito bem os espaços onde tem de entrar e tem uma capacidade de decisão acima da média. Os homens da frente são muito bons, o André Silva tem feito uma grande época", elogiou.

O lanterna-vermelha Belenenses SAD, com 25 pontos, visita o Arouca, 15.º classificado, com 30, no sábado, às 15:30, no Estádio Municipal de Arouca, em jogo da 34.ª e última jornada da I Liga, que terá arbitragem de Rui Costa, da Associação de Futebol do Porto.

Para ainda poder 'sonhar' com a permanência na elite do futebol português, a equipa lisboeta necessita de uma conjugação de resultados a seu favor, uma vez que não depende apenas de si: precisa de vencer o Arouca e esperar que o Tondela perca frente ao Boavista e que o Moreirense não triunfe perante o Vizela, tudo a partir das 15:30.

DYRP // MO

Lusa/Fim