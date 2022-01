O Belenenses SAD, presidido por Rui Pedro Soares, tem até segunda-feira para liquidar junto da Liga Desportiva de Maputo uma dívida antiga referente à venda do passe de Reinildo para o Lille, em 2019. Caso não faça prova do pagamento da verba em questão (cerca de 150 mil euros), os azuis do Jamor não poderão inscrever qualquer jogador nesta janela de mercado.Consumada a transferência de Tomás Ribeiro para os suíços do Grasshoppers por um milhão de euros, os responsáveis do clube moçambicano esperavam ter recebido a verba em atraso até esta sexta-feira, o que não sucedeu. Ao que apurámos, na primeira semana de fevereiro deverá mesmo interposta pela Liga Desportiva uma nova queixa do Belenenses SAD junto da FIFA tendo em vista o pagamento da última tranche da percentagem devido no negócio de Reinildo, que entretanto está em final de contrato com os franceses e vai mudar-se no verão para o Atlético Madrid.