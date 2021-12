Belenenses SAD lança farpa à Liga com jogo adiado do Man. United: «Sem dúvidas e hesitações»

Jogo adiado na Premier League. Sem dúvidas e hesitações. A saúde sempre em primeiro lugar. Um bom exemplo #TorresdeBelem #PremierLeague #ManUtd #BrentfordFC pic.twitter.com/6Oae58MPAM — Belenenses Futebol SAD (@OsBelenensesSAD) December 14, 2021

O Belenenses SAD reagiu esta terça-feira ao adiamento do jogo entre Manchester United e Brentford , para a Premier League, devido a um surto de Covid-19 no plantel dos red devils.Através das redes sociais, os azuis aproveitaram para criticar a Liga Portugal por não ter tomado a mesma decisão no encontro com o Benfica, de dia 27 de novembro, no qual os azuis entraram em campo com apenas 9 jogadores."Jogo adiado na Premier League. Sem dúvidas e hesitações. A saúde sempre em primeiro lugar. Um bom exemplo", pode ler-se na publicação do Belenenses SAD no Twitter.