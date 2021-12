Belenenses SAD 'livre' da Covid-19: azuis anunciam fim do período de isolamento

O Belenenses SAD informou esta sexta-feira, em comunicado, que o grupo de 79 pessoas, entre elas jogadores, treinadores elementos do departamento médico e elementos do staff da equipa "estão clinicamente curados da infeção por SARS-CoV2"."O processo de recuperação do vasto grupo (79) de jogadores, técnicos e outros profissionais da Belenenses SAD, além das respetivas famílias, deu hoje o passo definitivo: estão clinicamente curados da infeção por SARS-CoV2 todos os jogadores, treinadores, elementos do departamento médico e elementos do staff. Sendo um passo importante, na melhor das hipóteses levará mais de um mês a ser completamente ultrapassado nas suas várias dimensões", lê-se no comunicado emitido hoje.Assinalando que todo o processo de recuperação poderá agora levar "mais de um mês a ser completamente ultrapassado", o clube sublinha que a principal preocupação do clube é "reduzir ao máximo o risco de lesão, já profundamente estudada e documentada em casos de surtos Covid-19 ocorridos no passado"."O processo de recuperação do vasto grupo (79) de jogadores, técnicos e outros profissionais da Belenenses SAD, além das respetivas famílias, deu hoje o passo definitivo: estão clinicamente curados da infeção por SARS-CoV2 todos os jogadores, treinadores, elementos do departamento médico e elementos do staff. Sendo um passo importante, na melhor das hipóteses levará mais de um mês a ser completamente ultrapassado nas suas várias dimensões."Apenas o passar do tempo e o regresso progressivo aos treinos regulares poderão levar à normalidade competitiva. É importante sublinhar que, apesar dos danos desportivos e pessoais sofridos, a vacinação atempada contra a Covid-19 de todos os nossos profissionais evitou riscos e desfechos potencialmente mais graves."Neste momento, face à maior suscetibilidade dos atletas devido à paragem forçada, a principal preocupação da Belenenses SAD será reduzir ao máximo o risco de lesão, já profundamente estudada e documentada em casos de surtos Covid-19 ocorridos no passado."Com o regresso precoce à competição, tendo pouco contacto com a intensidade regular de treinos e com o relvado, prevê-se como possível que alguns atletas possam não se encontrar nas melhores condições físicas, existindo um risco real e aumentado de lesões musculares. A perda de alguma intensidade competitiva é outra consequência possível.Amanhã todos os atletas serão submetidos a uma avaliação da sua condição física com vista ao jogo que se realiza no domingo. O Departamento Médico e a Equipa Técnica terão sempre como prioridade a salvaguarda da saúde dos nossos atletas."Naturalmente, a defesa da saúde pública, confrontada com uma nova variante do vírus, mantém-se como outra das prioridades da Belenenses SAD, a par da defesa de integridade física dos jogadores."Findo o surto, importa relevar as importantes decisões tomadas pela Delegada de Saúde e pelo nosso Diretor Clínico que permitiram conter esta nova variante, fazendo com que a mesma não entrasse em circuito comunitário, o que causaria uma perigosa dispersão do vírus. Neste sentido, desejamos que a Liga Portugal opte por ficar alinhada com esta tripla defesa — proteção da população em geral, proteção dos futebolistas e demais profissionais e, ainda, a defesa da verdade e qualidade desportiva", pode ler-se.