Belenenses SAD quer votar repetição do jogo com o Benfica na AG da Liga

Os dirigentes do Belenenses SAD pretendem que os clubes presentes na Assembleia Geral da Liga Portugal, agendada para terça-feira, votem a repetição do jogo com o Benfica referente à 12.ª jornada do campeonato. Os azuis apresentaram apresentaram nove jogadores pois os restantes estavam todos infetados com Covid-19 ou em isolamento, tendo o jogo terminado aos 46 minutos por a equipa do Jamor ter ficado reduzida a seis elementos quando o marcador registava 7-0 para os encarnados.