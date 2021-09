Belenenses SAD reclama 400 mil euros na FIFA pela transferência de Eduardo para o Sporting

O Belenenses SAD deu entrada na FIFA com uma queixa contra o Internacional Porto Alegre, na qual reclama o pagamento de 400 mil euros ainda referentes à transferência de Eduardo Henrique dos brasileiros para o Sporting, em 2019, na altura por 3 milhões de euros. A informação foi adiantada pelo portal UOL Esporte e já confirmada por Record junto de fonte dos azuis.





Em causa está uma cláusula que ficou definida no acordo de cedência do brasileiro aos azuis em 2018, na qual o Belenenses SAD reservou para si o pagamento de uma verba de uma venda futura, que viria a surgir efetivamente no ano seguinte. Os brasileiros receberam os 3 milhões de euros e não cumpriram o acordado, algo que leva a SAD dos azuis a avançar com esta medida.Lembre-se que esta situação já tinha gerado uma troca de galhardetes entre azuis e leões, com o Belenenses SAD a falar numa dívida do Sporting (e não do Internacional) e os leões a deixarem claro que nada tinham em dívida à equipa de Belém Eduardo, refira-se, ainda está vinculado ao Sporting, agora cedido ao Al Raed, da Arábia Saudita.