Belenenses SAD repete convocatória no regresso ao Estádio Nacional

O treinador Filipe Cândido repetiu a convocatória do Belenenses SAD para o jogo da 10.ª jornada da Liga Bwin com o Santa Clara, que marca o regresso ao Estádio Nacional, anunciaram os 'azuis'.

A lista de 21 convocados mantém-se inalterada, sendo que, na jornada anterior, frente ao Boavista (0-0), o guarda-redes João Monteiro ficou de fora da ficha de jogo, como terceira opção para a baliza, atrás do titular Luiz Felipe e do suplente Álvaro Ramalho.

O experiente defesa brasileiro Sandro, reforço sonante do Belenenses SAD durante o verão, continua ausente das convocatórias, por opção técnica, e ainda não se estreou de forma oficial na equipa principal da formação lisboeta, tendo um jogo pelos sub-23.

Por sua vez, continuam a integrar o boletim clínico o médio Jordan van der Gaag e os avançados Francisco Teixeira e Rafael Camacho.

O Belenenses SAD, 18.º e último, com cinco pontos, recebe o 17.º e penúltimo Santa Clara, com seis, no domingo, às 18 horas, em jogo da 10.ª jornada da Liga BWin, no Estádio Nacional, em Oeiras, com arbitragem de Vítor Ferreira, da associação de Braga.

Lista de convocados:

- Guarda-redes: Luiz Felipe, Álvaro Ramalho e João Monteiro.

- Defesas: Carraça, Diogo Calila, Yohan Tavares, Danny Henriques, Tomás Ribeiro, Christian Marques, Chima Akas e Nilton Varela.

- Médios: Cafú Phete, Lukovic, Yaya Sithole, César Sousa e Afonso Sousa.

- Avançados: Pedro Nuno, Abel Camará, Luís Mota, Ndour e Safira.