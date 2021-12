Belenenses SAD tem 10 jogadores recuperados da Covid-19

O Belenenses SAD comunicou esta quarta-feira que 10 jogadores, dois treinadores, um médico e um elemento do staff "foram dados como clinicamente curados" da Covid-19 e terminaram o período de isolamento.





"É o primeiro passo de um processo que, na melhor das hipóteses, levará mais de um mês a ser completamente ultrapassado nas suas várias dimensões", pode ler-se no boletim clínico dos azuis. "Dos três treinadores infetados, dois também estão curados e podem, assim, retomar o contacto direto e pessoal com os jogadores, orientar a equipa no dia-a-dia e, portanto, restabelecer todas as rotinas desportivas e profissionais que enquadram a atividade da Belenenses SAD", acrescenta a nota.Amanhã, quinta-feira, os restantes 65 elementos ainda em isolamento vão realizar nova ronda de testes. No domingo, os azuis recebem o Estoril, às 15h30, para a 15ª jornada da Liga Bwin.