Belenenses SAD teme que casos de covid-19 no plantel possam ser da nova estirpe

Um surto de Covid-19 assolou o plantel do Belenenses SAD, com 13 jogadores, treinador principal e adjunto e ainda dois elementos do staff a acusarem positivo, esabe que o emblema teme que possam tratar-se de casos da nova variante B.1.1.529 (Omicron). Isto porque o central Cafú Phete regressou recentemente da África do Sul - antes do jogo com o Caldas, no passado domingo -, país no qual foi detetada pela primeira vez esta estirpe.O jogo de hoje frente ao Benfica vai disputar-se.sabe que os azuis contactaram informalmente os encarnados e a Liga para tentar o adiamento. As águias rejeitam essa hipótese por não terem calendário disponível e, por seu lado, o organismo liderado por Pedro Proença não olhava para esse cenário com bons olhos devido ao precedente que poderia abrir.Por isso, neste momento, a única forma de não haver encontro é por ordem do Delegado de Saúde, que ainda está a analisar a situação. Contudo, é quase impossível que azuis e encarnados não se defrontem porque, depois de duas partidas adiadas no início da época passada (Gil Vicente-Sporting e Feirense-Chaves), a Liga reuniu com a DGS e ficou acordado que isso não voltaria acontecer. Desde então apenas houve duas exceções (Estoril-Cova da Piedade e V.Guimarães-Nacional), sendo que o Sp. Covilhã já se apresentou numa partida com apenas 13 atletas aptos.