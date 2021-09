Belenenses SAD vai receber o Tondela no Estádio Municipal de Leiria

O Belenenses SAD vai receber o Tondela, na oitava jornada da Liga Bwin, no Estádio Municipal de Leiria, uma vez que se mantém a "impossibilidade de utilização" do Estádio Nacional, informou esta sexta-feira a Liga Portuguesa de Futebol Profissional.

Em comunicado, o organismo confirmou que a intervenção no relvado do Estádio Nacional, em Oeiras, ainda não foi concluída, pelo que deferiu o pedido da SAD dos azuis para que o jogo de 3 de outubro, com os tondelenses, se realize no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.

Este será o quarto encontro que o Belenenses SAD realiza no recinto leiriense esta época, depois de ali já ter atuado como visitado diante de Marítimo (1-2), Moreirense (1-1) e Gil Vicente (1-1).