Belenenses SAD vence no jogo de apresentação da Académica

O Belenenses SAD, da 1.ª Liga, venceu este domingo a 'secundária' Académica, por 2-1, num particular que serviu de apresentação da equipa conimbricense, conquistando o Troféu Caixa Crédito Agrícola.

No Estádio Sérgio Conceição, em Taveiro, o avançado colombiano Mateo Cassierra inaugurou o marcador, aos 39 minutos, de cabeça, com o senegalês Alioune Ndour a ampliar a vantagem, aos 70', também num cabeceamento, em resposta a um pontapé de canto, antes de Fábio Vianna, aos 81', reduzir, através de um livre.

Os azuis iniciaram com Luiz Felipe, Jójó, Trova Boni, Danny Henriques, Tomás Ribeiro, Nilton Varela, Sithole, Afonso Sousa, Jordan van der Gaag, Chico Teixeira e Cassierra.

Ao intervalo, o Belenenses SAD colocou em campo Diogo Calila, Chima Akas, Afonso Taira, Rafa Santos, César Sousa, Luís Mota e Ndour, mantendo apenas o guarda-redes Luiz Felipe, os centrais Trova Boni e Danny Henriques e o avançado Chico Teixeira.

Já a Académica, iniciou a partida com o seguinte onze: Mika, João Pedro, Michael Douglas, João Tiago, João Lucas, Reko, Mimito, Toro, Traquina, Hugo Seco e Dani.

A equipa lisboeta faz a estreia na nova temporada no sábado, às 15:30, na visita ao Mafra, para a primeira fase da Taça da Liga, enquanto a primeira ronda da 1.ª Liga dita uma deslocação ao reduto do FC Porto, no fim de semana de 7 e 8 de agosto.

Os estudantes visitam o Portimonense na sexta-feira, às 20:15, para a eliminatória inaugural da Taça da Liga, antes de visitar o Rio Ave na primeira jornada da 2.ª Liga.