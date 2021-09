Bidiário para jogar Laser Tag

No final de uma semana sem competição, Petit surpreendeu os jogadores com uma tarde diferente. Depois do treino da manhã, o treinador do Belenenses SAD disse aos atletas que iria haver nova sessão de trabalho à tarde, mas quando estes chegaram, viram que não iam para o relvado. Os azuis foram ao Laser Tag Arena, em Alfragide – que abriu exclusivamente para esta atividade – e tiveram uma tarde lúdica, mas bastante competitiva, na qual Pedro Nuno, Safira e o jovem Henrique Gomes foram as principais figuras. Esta foi a segunda ação de ‘team building’ desta semana, depois de um almoço de grupo no Jamor.