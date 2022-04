Braima ganha peso no onze

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Com 6 jogos como titular de forma consecutiva, Braima Sambu convenceu Franclim Carvalho, que lhe entregou o papel de ‘box-to-box’ do Belenenses SAD. O jovem médio, de 21 anos, é cada vez mais influente e os números mostram exatamente isso, sendo que o principal é que, nesta série, a equipa somou 9 pontos em 18 possíveis. Além disso, a sua capacidade de luta tem sido fulcral no ‘miolo’, tendo, segundo os dados Opta, uma média de 6,2 recuperações de bola e 4,7 duelos ganhos (em 9,5 disputados) nestas 6 partidas.





Voltará a ser aposta a titular na partida de amanhã frente ao Estoril, para a qual os azuis têm todo o plantel disponível.