Cafú Phete sai do isolamento e pode alinhar

Pela primeira vez nesta temporada, Petit tem todo o plantel à disposição e a principal novidade de ontem foi a chegada de Cafú Phete. O defesa sul-africano testou positivo à Covid-19 quando esteve ao serviço da seleção e cumpriu o isolamento no seu país. Regressou a Portugal e já trabalha sem qualquer tipo de limitações com os azuis.





Este ‘reforço’ traz boas dores de cabeça ao treinador do Belenenses SAD que, para além de Cafú, também já conta com o médio-defensivo Trova Boni, que cumpriu castigo frente ao V. Guimarães. Para além destes, ainda há o central Sandro, que está pronto para se estrear na Liga Bwin após recuperar de lesão. As opções são muitas e esperam-se algumas alterações no onze para a receção de sábado ao Gil Vicente.