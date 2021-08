Carraça chega do FC Porto

Está encontrado o outro defesa que Petit queria para reforçar o Belenenses SAD. A contratação de Carraça está concluída e o lateral-direito vai chegar ao plantel dos azuis por empréstimo do FC Porto até ao final da temporada. O português, de 28 anos, foi contratado pelos dragões ao Boavista na época passada, mas realizou apenas oito jogos pela equipa B (dois golos) e três na equipa principal. Agora, prepara-se para somar mais minutos no Belenenses SAD, sendo que pode ser oficializado hoje, juntamente com o central Yohan Tavares.