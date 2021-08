Carraça chegou e até já treinou

Carraça foi oficializado como reforço do Belenenses SAD, tal como o nosso jornal adiantou na edição de ontem. O lateral chega por empréstimo do FC Porto até ao final da temporada e já esteve às ordens de Petit no treino de ontem à tarde. O defesa poderá entrar nas contas para o encontro com o Moreirense, em Leiria, e não está colocada de parte a hipótese de ser titular.