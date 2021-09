Carraça: «Jogar em superioridade às vezes pode ser mais difícil»

Após o encontro, Carraça não escondeu a sua insatisfação pelo facto de o Belenenses SAD não ter conseguido mais do que o empate (0-0) frente ao V. Guimarães.





"Saímos com um sabor amargo, podíamos ter ganho porque jogámos muito tempo contra nove. Agora temos de dar continuidade ao trabalho que estamos a fazer, as vitórias vão aparecer. Faltou-nos alguma agressividade ofensiva e concretizar as oportunidades que tivemos. Jogar em superioridade às vezes pode ser mais difícil porque as equipas se fecham mais", vincou à Sport TV, elogiando ainda o ambiente no Estádio D. Afonso Henriques.