Carraça pode jogar no centro da defesa na receção ao Portimonense

Carraça pode ser desviado para o centro da defesa na receção ao Portimonense, sábado no Jamor. O Belenenses SAD não pode contar com Yohan Tavares, que vai cumprir suspensão, e por isso é preciso encontrar o melhor parceiro para fazer dupla com Danny Henriques, pois Cafú Phete, ainda a recuperar de uma lesão muscular, segue em dúvida para sábado. Sobra o jovem Jordan ou então Franclim Carvalho, se apostar numa defesa com mais experiência, pode desviar Carraça da direita para o meio e colocar Calila e Chima como laterais.