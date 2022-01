Carraça: «Sabemos que com duas vitórias seguidas saltamos para o meio da tabela»

Carraça, jogador emprestado pelo FC Porto ao Belenenses SAD, esteve na sala de imprensa para lançar o duelo com o Marítimo, agendado para domingo, a partir das 15h30."Acho que a equipa está melhor de treino para treino e de jogo para jogo. Estamos a assimilar bem as novas ideias do treinador e vamos à Madeira com o intuito de vencer e trazer os três pontos", afirmou o defesa.O Marítimo está a atravessar uma boa fase após a entrada de Vasco Seabra no comando técnico dos insulares e vencem há quatro jogos. No entanto, a história recente do Marítimo conta-nos que nos últimos quatro anos, a formação madeirense não conseguiu conquistar quatro vitórias consecutivas."Acima de tudo nós sabemos que eles vêm de uma boa fase, ou seja, estão confiantes porque os resultados têm ajudado a isso mesmo. Sabemos que têm jogadores rápidos na frente e que são fortes no um para um, mas temos de ser fieis às nossas ideias para triunfarmos", sublinhou o lateral.Os azuis do Jamor não estão a ter uma temporada positiva em termos de resultados e ocupam, neste momento, o último lugar da Liga Bwin com 11 pontos. Ainda assim, o jogador do Belenenses SAD acredita na recuperação da equipa. "De ano para ano o campeonato está mais competitivo, isso é verdade. Este ano nota-se que há muito boas equipas, mas lá está, nós temos que nos agarrar às coisas positivas e nós sabemos que com duas vitórias seguidas saltamos para o meio da tabela. Por isso, há que continuar a trabalhar e a fazer o nosso trabalho porque nós vamos sair desta situação o mais breve possível", garantiu Carraça.Recorde-se que este será o terceiro jogo de Franclim Carvalho à frente da equipa e que não poderá contar com Calila, Yaya Sithole e Abel Camará, todos castigados, bem como Rafael Camacho e Francisco Teixeira, de fora por lesão.