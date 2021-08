Cassierra já é jogador dos russos do Sochi

O avançado colombiano, Mateo Cassierra, assinou pelo Sochi, esta quinta-feira. O contrato é válido por dois anos com outro de opção. Ainda de acordo com as informações recolhidas por Record, o negócio entre o clube russo e o Belenenses SAD fez por 1,2 milhões de euros, sendo que metade desse valor será para o Ajax, da Holanda, que detinha a percentagem correspondentedo passe do jogador.





Não deixa, contudo, de ser um negócio vantajoso para os azuis, uma vez que Cassierra estava no último ano da ligação ao Belenenses SAD. O jogador já está na Rússia e, esta tarde, assiste ao jogo da sua nova equipa em casa do Spartak Moscovo.