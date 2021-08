Cassierra: «Sabíamos que ia ser um jogo difícil»

No fim do encontro, Cassierra realçou as "coisas boas" que o Belenenses SAD fez, mas mostrou-se resignado com o resultado (0-2) frente ao FC Porto.





"Entrámos bem no jogo, sabíamos que ia ser um jogo difícil. Eles tiveram mais bola e nós não conseguimos marcar na oportunidade que tivemos. O FC Porto é uma equipa muita intensa e que tem sempre muita bola, já estávamos à espera disto. Quando tivemos bola conseguimos fazer coisas boas, agora temos de continuar a trabalhar", começou por dizer.O avançado abordou ainda o facto de o plantel ter sofrido muitas mudanças da última época para a atual: "Há muitos jogadores jovens e houve muitas mudanças. No entanto, o importante é focarmo-nos em que está cá e fazer um bom trabalho".