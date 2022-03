Embates com Tondela e Boavista são determinantes para o Belenenses SAD

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Vencer o Tondela, na segunda-feira, e o Boavista, na ronda seguinte, pode revelar-se primordial para a permanência do Belenenses SAD no escalão principal. Um desafio para a equipa de Franclim Carvalho que ainda não ganhou fora de casa e perdeu o confronto da primeira volta diante do Tondela por 2-0. Carraça, que cumpriu castigo, deve regressar ao onze.