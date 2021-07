Belenenses SAD negoceia com o Benfica o empréstimo de Tiago Dantas

O Belenenses SAD está a tentar garantir o empréstimo de Tiago Dantas. O médio, de 20 anos, não entra nas contas de Jorge Jesus para a equipa principal do Benfica, pelo que os azuis colocaram-se em campo no sentido de alcançar um acordo que leve o português para o Estádio Nacional na nova temporada.





As negociações estão em curso, sendo que Petit aprecia as qualidades de Dantas, que na época passada representou o Bayern Munique por empréstimo do Benfica. No entanto, não é certo que haja fumo branco, até porque os encarnados têm outras hipóteses em carteira para colocar o médio.Certo é que se trata de um desejo forte do Belenenses SAD para a nova temporada, seguindo a linha de aposta em jogadores jovens, como tem acontecido regularmente nas últimas épocas.