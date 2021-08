FC Porto cede Carraça por uma temporada ao Belenenses SAD

O defesa direito Carraça foi cedido pelo FC Porto ao Belenenses SAD, num empréstimo válido por uma temporada, anunciou esta terça-feira a equipa orientada pelo treinador Petit, da Liga Bwin, nas redes sociais.

Carraça, de 28 anos, chega ao conjunto lisboeta após ser pouco utilizado nos dragões, contando três jogos pela equipa principal, aos quais se acrescentaram dois golos em oito encontros ao serviço da formação secundária, que disputa a Liga Sabseg.

O português destacou-se no Boavista, clube no qual concluiu a formação e se estreou como sénior, em 2012/13, sempre como habitual titular, tendo, contudo, sido cedido nas temporadas 2014/15 e 2015/16 a Tondela e Santa Clara, respetivamente.

Depois de um arranque de temporada negativo, com três derrotas nas primeiras três jornadas do campeonato e a eliminação na primeira fase da Taça da Liga, aos pés do Mafra, o Belenenses SAD recorreu ao mercado para dar experiência ao plantel, como Petit já havia frisado recentemente, perante uma equipa muito jovem à disposição.

Nesta janela de transferências, o Belenenses SAD contratou também o guarda-redes Luiz Felipe, os defesas Sandro e Trova Boni, os médios Andrija Lukovic e Rafa Santos e o avançado Pedro Nuno, perante as saídas de seis titulares dos azuis na última época: Kritciuk, Tiago Esgaio, Gonçalo Silva, Rúben Lima, Miguel Cardoso e Silvestre Varela.

O Belenenses SAD, 18.º e último no campeonato, sem pontos, face às derrotas com FC Porto (2-0), Marítimo (2-1) e Sporting (2-0), recebe o Moreirense, 15.º, com um ponto, na sexta-feira, às 19h, no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.