Filipe Cândido a caminho do Belenenses SAD para render Petit

Filipe Cândido é o treinador escolhido pelo Belenenses SAD para render Petit, sabe Record. As negociações estão bem encaminhadas e admite-se que quarta-feira já possa orientar os dois treinos que estão programados.





Filipe Cândido assinou pela U. Leiria em julho, negociando agora a saída para orientar a equipa da Liga Bwin.Petit colocou o lugar à disposição logo após o final do jogo da Taça de Portugal com o Berço – que os azuis venceram por 2-1 no prolongamento, com um golo de Ndour aos 120 minutos – e segunda-feira esteve reunido com Rui Pedro Soares, presidente da SAD, ficando claro que não havia condições para cumprir o contrato entre as partes, válido até junho de 2022.