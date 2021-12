Filipe Cândido: «Agora sim, parecemos uma equipa de futebol»

O Belenenses SAD defronta o Sp. Braga no Minho, este domingo, e Filipe Cândido vai a jogo com uma certeza. "Agora sim, parecemos uma equipa de futebol", atirou o treinador dos azuis durante a conferência de imprensa de antevisão, brincando com o facto de a equipa ter tido uma semana inteira (e sem problemas) para preparar o próximo compromisso da Liga Portugal Bwin."As expectativas para este jogo são as melhores. Esta semana houve o sentimento de um verdadeiro regresso às normais condições que uma equipa de futebol deve ter para trabalhar. Como disse, temos boas expectativas para o jogo mas reconhecemos que será difícil. Olhamos para o percurso do Sp. Braga e percebemos que o que aconteceu no último jogo [derrota no Bessa por 5-1, frente ao Boavista, na Allianz Cup] foi um acidente de percurso, pois o Sp. Braga, normalmente, faz mais golos do que o adversário e em casa até tem ganho por vantagens superiores a dois e três golos", afirmou o treinador, de 42 anos, deixando elogios à equipa comandada por Carlos Carvalhal."Procura ser dominante e cria desequilíbrios na posse, com muita qualidade individual e com jogadores mais técnicos e rápidos que provocam espaços pela forma coletiva como jogam. Será um jogo de um grau de dificuldade extremo porque o Sp. Braga vai querer dar uma resposta ao jogo do Boavista, mas nós também queremos dar uma resposta face ao que nos aconteceu."Certo é que o Belenenses SAD terá um ciclo de quatro jogos oficiais em 15 dias - todos fora -, o que obrigará Filipe Cândido a alguma... criatividade: "Sim, teremos de ser criativos na forma como vamos gerir a equipa. Os jogadores sabem que pode haver momentos de rotatividade porque conto com todos, desde que estejam a 100 por cento e a atitude seja a melhor. Mas temos capacidade para vencer cada desafio e não vamos abanar com resultados negativos."