Filipe Cândido após derrota em Vizela: «Eficácia acaba por marcar o jogo»

Filipe Cândido considerou que a eficácia foi a chave do jogo com o Vizela , realçando que a falta de pontaria do Belenenses SAD, no encontro em atraso da 13.ª jornada da Liga Bwin, penalizou a equipa."Estávamos bem no jogo. Na primeira parte, a eficácia acaba por marcar o jogo. No primeiro remate, o Vizela fez golo, num lance com um erro de posicionamento nosso no meio. Foi um recital de golos perdidos pela nossa equipa. Se tivéssemos sido eficazes, o resultado teria sido outro. O penálti nasce também de um erro da nossa equipa e dá confiança ao adversário. Ainda assim, não deixámos de acreditar no golo", começou por referir à Sport TV."Entrámos fortes na segunda parte e poderíamos ter entrado no jogo se não tivéssemos desperdiçado as duas situações que tivemos. O terceiro remate do Vizela foi o do Kiko [Bondoso] e o quarto o cabeceamento do Schettine. Tivemos pelo menos cinco ocasiões na cara do guarda-redes, mas falhámos. Estamos tristes. Queríamos pontuar ou vencer o jogo. Sabemos que o caminho vai ser difícil. Vamos continuar a treinar e a lutar muito.""Na fase inicial dos jogos, os jogadores vão procurando ganhar confiança e fechar os espaços. Sentíamos que, ao longo do tempo, seríamos capazes de criar oportunidades. A equipa queria dar uma resposta e apresentou-se bem. Quis ter bola. Houve uma fase na segunda parte em que a equipa se perdeu. Se tivéssemos feito um golo, seria possível 'virar' o resultado, mas não aconteceu.""Vamos procurar ser mais competitivos do que até aqui. Quando entrei para a equipa, conseguimos quatro pontos que nos permitiram aliviar a situação que vivíamos, mas depois quase não jogámos. Temos de ser otimistas. Se 'enterrarmos a cabeça na areia' é que não temos solução [para o 18.º e último lugar da Liga Bwin]", finalizou.