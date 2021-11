Filipe Cândido: «Com esta mentalidade vamos conseguir pontos para os nossos objetivos»

O Belenenses SAD perdeu este sábado no terreno do Portimonense e no final do encontro o treinador dos azuis, Filipe Cândido, deixou elogios à postura da equipa, sobretudo na primeira parte."Penso que a equipa na primeira parte fez na realidade um jogo bem conseguido, conseguimos ter posse de bola e rematar mais do que o adversário. O golo acontece contra a corrente do que estava a acontecer, mas é mérito do adversário. Contudo, tendo em conta o que estava a acontecer, chegar ao intervalo a perder, é pesado", começou por analisar o técnico do Belenenses SAD, em conferência de imprensa."Na segunda parte, tornou-se um jogo estranho, quezilento, com muitas perdas de bola, nem sempre bem jogado e demos situações ao adversário para marcar. A equipa tentou sempre ir à procura do golo do empate, mas fomos perdulários nalgumas situações. No entanto, a jogar desta forma, vamos, certamente, estar mais perto de fazer golos. Mas é importante chegarmos mais vezes a zonas de finalização", acrescentou Filipe Cãndido, concluindo: "Queríamos muito dar continuidade nos jogos a pontuar, mas tenho a certeza de que com esta mentalidade vamos conseguir pontos para os nossos objetivos".