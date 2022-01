Filipe Cândido de saída do Belenenses SAD e Julio Velázquez pode ser o sucessor

Filipe Cândido está de saída do comando técnico do Belenenses SAD. O treinador, de 42 anos, orientou uma sessão de treinos de manhã, mas irá chegar a acordo para a rescisão de contrato ainda hoje. A saída do técnico acontece no dia a seguir ao triunfo frente ao Arouca (2-1).O novo treinador já está em discussão e, sabe Record, que Julio Velázquez é o nome mais forte para suceder no cargo. O técnico espanhol está sem clube, desde que abandonou o Marítimo. Em 2015/16 e 2016/17, Julio Velázquez treinou o Belenenses, onde alcançou o 9.º lugar na Liga Bwin.Recorde-se que também o Petit abandonou o cargo de treinador após uma vitória diante do Berço (2-1) para a Taça de Portugal.