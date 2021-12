Filipe Cândido e o duelo com o Rio Ave: «Temos ambição de continuar em prova»

O Belenenses SAD defronta amanhã (17 horas) o Rio Ave, em Vila do Conde, nos oitavos de final da Taça de Portugal. Esta quarta-feira, na antevisão à partida, o treinador dos azuis sublinhou a ambição de seguir em frente e admitiu que uma eventual presença na final da prova, a disputar no Jamor, seria um prémio para o clube por tudo o que tem vivido nas últimas semanas."Tivemos algumas lesões não eram previsíveis. Alguns jogadores que foram para as seleções tiveram problemas no regresso e houve também a questão da Covid-19. Foi muita coisa ao mesmo tempo. A partir de agora podemos dar consistência ao trabalho, mas a minha preocupação foi sempre ser competitivo no jogo seguinte. Não vou fugir muito dessa postura. Temos ambição de continuar em prova. O facto de a final ser no estádio onde jogamos, se vier a acontecer será uma coincidência feliz, mas estamos preocupados com o jogo de amanhã. Sabemos das dificuldades e sabemos que temos de ser muito competentes para vencer uma equipa muito boa", afirmou Filipe Cândido, em conferência de imprensa.O técnico do Belenenses SAD revelou que Sphepehlo Sithole e Safira estão "clinicamente aptos", embora não garanta a utilização dos dois jogadores. "Vou colocar os que achar melhor para vencer. Mas teremos de estar muitos atentos a alguns jogadores. Queremos ferir a partida a pensar na vitória e depois temos alguns dias até ao próximo jogo. A condição física não vai ser um fator primordial, mas temos de estar na máxima força", considerou, preferindo não comentar a não repetição do jogo com o Benfica: "O nosso presidente já falou o que tinha para falar. É uma história que não me diz respeito. Se me dissessem para ir jogar, iríamos. Mas a nossa preocupação é o Rio Ave.""Vai continuar a querer mostrar que a descida foi um acidente de percurso. Isso pode criar uma motivação extra. Estamos numa fase avançada da prova avançada, é natural que se vá acreditando que é possivel atingir o fim e as duas equipas vão entrar com esse objectivo. Vai ser jogo equilibrado e difícil, mas esperamos vencer. O Rio Ave é uma equipa com ideias muito claras no momento da construção. Procura o jogo interior com o Jota, que é um falso ala e cria a ideia do terceiro médio. Procura explorar a velocidade do Aziz e a projeção dos dois laterais. Procura ter um bloco compacto, a bola pressionada e coberta. Tem jogadores com muita experiência e tecnicamente evoluídos. É uma equipa muito completa e o que tem feito prova isso mesmo, com um meio-campo de muita qualidade e critério na decisão. Sabemos dos problemas que nos podem criar, mas também têm debilidades que vamos tentar aproveitar ao máximo"."Seja o Tomás ou outro qualquer, têm de continuar a fazer bem o seu trabalho. Vamos conseguir desenvolver as competências individuais em função das coletivas. Ficarei sempre feliz que um jogador meu consiga elevar o nível ou ir para uma equipa com outra capacidade, nomeadamente financeira. Seja o Tomás ou outro qualquer, será sempre motivo de motivação, para tentar crescer e ir para outros patamares. Se acontecer não ficarei triste, terei de arranjar soluções e potenciar o que tenho à disposição"."Temos trabalhado situações de ataque, mas também a defesa. É importante não sofrer para nos mantermos dentro dos jogos e tentar vencer. Em Braga não conseguimos traduzir grande coisa ofensivamente, mas conseguimos manter-nos no jogo. Temos vindo a tentar desenvolver o ataque e acredito que a equipa vai responder e criar mais oportunidades."